Talep artışı umutları petrol fiyatlarının yönünü değiştirdi

Petrol fiyatlarında yön, günlerdir devam eden şatışların ardından talebin canlanmaya devam edeceği umutları ile yeniden yukarı döndü. ABD'de aşılamanın hızlanacağı öngörülerinin desteklediği talep beklentileri, OPEC+'nın yarın yapacağı toplantıda üretimi ne kadar artıracağı konusunda belirsizliğe rağmen ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünün varil fiyatını 63,05 dolara kadar taşıdı.



Brent petrolü şu sıralarda düne göre 25 cent artışla 62,95 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 16 cent artışla 59,91 dolar/varil seviyesinde.



Piyasalar yarın yapılacak OPEC+ toplantısına odaklanmaya devam edecekler. OPEC+'(nın Nisan ayında üretimi 1,5 milyon varil/gün civarında artırması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın 1 milyon varil/günlük gönüllü üretim kısıntısı da Nisan'da sona erecek.



Analistler, OPEC+'nın üretimde güçlü bir artışa gitmeye karar vermesi ve 62,65 dolar/varil desteğinin kırılması halinde Brent petrolünün 61,09 dolar/varil seviyesine kadar geri çekilme yaşayabileceğine işaret ediyorlar.