Tarfin, 4 bin çiftçinin girdi ihtiyacını 50 milyon TL’lik VDMK ihracı ile fonlayacak

Tarfin, 2021-2022 tarım sezonunun ilk varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracını 24 Eylül tarihinde gerçekleştirdi. Pasha Bank ve OMG Capital Advisors’ın aracılığı ile toplam 50 milyon TL nominal değerli 345 gün vadeli bir ihraca kaynak olan Tarfin, böylelikle Türkiye’nin 61 ilinde üretim yapan yaklaşık 4 bin çiftçinin girdi ihtiyacını kurumsal yatırımcılarla buluşturdu. JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategorisinde değerlendirilen VDMK ihracının Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA- (Trk)' olarak belirlendi.



Son yıllarda güvenilir bir finansal enstrüman olarak yükselişe geçen VDMK ihraçları, şirketlerin bilançolarında bulunan varlıkları likiditesi yüksek menkul kıymetlere dönüştürmesini sağlayan bir borçlanma aracı. Bu finansal enstrüman, ihraca kaynak kuruluş olarak katılan şirketlere, yani varlıklarını VDMK ihracı için devreden kuruluşlara, alternatif bir finansman edinme yöntemi sunarken, sermaye piyasası yatırımcılarına da şirketlerin nakit akışı sağlayan varlıklarına dayanarak güvenli bir şekilde yatırım yapma fırsatı sağlıyor.



Tarfin, VDMK ihraçları ile çiftçilere yaptığı uzun vadeli gübre, yem, bitki besleme ürünleri ve zirai ekipman satışlarını fonlayarak çiftçilerin üretimleri için ihtiyaç duydukları tarım girdilerine uygun fiyatlarla ve nakit akışlarına uygun vade seçenekleriyle ulaşmalarını mümkün kılıyor. Bu ihraçlarla sermaye piyasası yatırımcılarını Türkiye’nin 7 bölgesinde üretim yapan çiftçilerle buluşturuyor ve onları doğrudan desteklemelerine olanak sağlıyor. Yatırımcıların satın aldıkları her VDMK Türk tarım sektörüne ve on binlerce çiftçiye destek olarak geri dönüyor. Tarımda üretim deseninin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

“400 milyon TL’den fazla tarım girdisi tedariki gerçekleştirdik”

İlk VDMK ihracını 2018 yılı Haziran ayında gerçekleştirdiklerini belirten Tarfin Tarım A.Ş. CFO’su Kerimcan Aycibin, son VDMK ihracı ile birlikte 10’uncu ihraçlarını tamamladıklarını ifade ediyor. Aycibin: “10’uncu ihracımızla bugüne kadar toplam 242 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda Türkiye’nin 7 bölgesinde 67 ilde 25 binden fazla çiftçimiz bulunuyor. Çiftçilerimize bugüne kadar 400 milyon TL’den fazla tarım girdisi tedariği sağladık. Tarfin’den alışveriş yapan çiftçiler hem rekabetçi fiyatlar hem de uygun ödeme avantajları ile tarımsal girdilere ulaşabildiler. Tarfin Tarım A.Ş. olarak bundan sonra da kurumsal ve bireysel sermaye yatırımcıları ile çiftçilerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz. Eylül ihracından sonra 2021 yılının sonuna kadar toplam 100 milyon TL nominal değerli olacak şekilde iki ihraç daha planlıyoruz. VDMK ihraçları, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermemize ve tarım tedarik zincirine yenilikçi çözümler getirmemize olanak sağlıyor. COVID-19 sürecinde finansal piyasalardaki belirsizliklere rağmen toplam 150 milyon TL’lik VDMK ihracını başarıyla tamamladık. Satış hacmimiz hızla büyürken VDMK ihraçlarının Tarfin’e ve Tarfin’e güvenen çiftçilere bir istikrar kaynağı olmaya devam etmesini bekliyoruz.”