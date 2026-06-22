Tarihi halka arzın ardından SpaceX'ten dev borçlanma adımı

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Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX, halka arzının ardından sermaye yapısını güçlendirmek için yeni bir finansman adımı attı.

Şirket, ilk kıdemli teminatsız tahvil ihracını duyurdu. Söz konusu hamleyle SpaceX'in mevcut borç yapısını optimize etmeyi ve daha düşük maliyetli finansman imkanı sağlamayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Yatırım yapılabilir kredi notu aldı

SpaceX, perşembe günü üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan BBB seviyesinde yatırım yapılabilir kredi notu aldı.

Bu notların, şirketin borçlanma maliyetlerini düşürerek tahvil piyasasında daha avantajlı koşullarla finansman sağlamasının önünü açtığı belirtiliyor.

Tahvil satışında 20 milyar dolar beklentisi

Tahvil ihracının nihai koşullarının piyasa şartlarına bağlı olarak belirleneceği bildirildi. Bloomberg'e göre, tahvil satışına ilişkin beklentiler 20 milyar dolarlık büyüklüğe işaret ediyor.

SpaceX'in tahvil ihracından elde edeceği geliri öncelikle mevcut köprü kredi borcunu kapatmak için kullanması planlanıyor. Şirketin ayrıca ihraçla bağlantılı masrafları karşılayacağı ve kalan tutarı genel kurumsal amaçlar için değerlendireceği kaydedildi.

Yalnızca kurumsal alıcılara sunulacak

Söz konusu tahviller yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulacak. Kıdemli teminatsız yükümlülük niteliğindeki tahviller, ödeme önceliği bakımından SpaceX'in mevcut ve gelecekteki diğer kıdemli borçları ve yükümlülükleriyle aynı sırada yer alacak.

Halka arz sonrası yeni finansman adımı

SpaceX, kısa süre önce Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı. Şirket, halka arzda hisse başına 135 dolar fiyatla 75 milyar dolar brüt gelir elde ederek tüm zamanların en büyük halka arzına imza atmıştı.

Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak hesaplanmış, ilk işlem gününün sonunda ise şirketin piyasa değeri 2,1 trilyon dolara ulaşmıştı.

Yapay zeka alanında satın alma süreci

SpaceX, halka arz sürecinin ardından yapay zeka alanında da dikkat çeken bir adım atmıştı. Şirket, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Anysphere'i 60 milyar dolarlık değerleme üzerinden bünyesine katmak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

SEC'e yapılan bildirimde, satın alma işleminin ardından Cursor'ın tamamen SpaceX'e ait bir yan kuruluş olarak faaliyet göstereceği belirtilmişti. Birleşmenin, gerekli düzenleyici ve yasal onayların alınmasının ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.