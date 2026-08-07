Tarihi müdahale yetmedi: Japon yeni kazançlarının yarısını geri verdi

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Japon yeni, ABD ve Japonya'nın ortak döviz müdahalesinin ardından elde ettiği yükselişin yaklaşık yarısını kaybetti. Para birimindeki yeniden değer kaybı, yetkililerin piyasaya bir kez daha müdahale edebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Hafta başında 155,23 seviyesine kadar gerileyen dolar/yen paritesi, cuma sabahı 158,45'e yükseldi. Parite, geçen hafta gerçekleştirilen müdahale öncesinde 164 civarında seyrederek son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

1998'den bu yana ilk ortak müdahale

ABD ile Japonya, geçen hafta 1998'den bu yana ilk kez ortak yen alım operasyonu gerçekleştirmişti. Ancak Japon para biriminin kazançlarını koruyamaması, müdahalenin etkisinin sınırlı kaldığına işaret etti.

ABD ile Japonya arasındaki geniş faiz farkı, ülkenin yüksek borçluluk seviyesi ve devam eden jeopolitik belirsizlikler yen üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Perşembe günü petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından doların son iki haftanın en güçlü günlük kazancını kaydetmesi de yenin değer kaybında etkili oldu.

Gözler 160 seviyesinde

Oversea-Chinese Banking stratejisti Moh Siong Sim, “Özellikle dolar/yen 160'a yaklaşırken, yeni bir müdahale turu olasılığı yüksek. Ancak müdahalenin etkili olabilmesi için, bunun Japon Merkez Bankası'nın (BOJ) daha hızlı faiz artışları ya da Fed'in gevşeme politikasını destekleyen bir ortamın eşlik etmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Japonya'nın eski Başbakanı Fumio Kishida da ABD ve Japonya'nın ortak hamlesinin şimdilik yeni desteklediğini ancak müdahalenin ne para biriminin seyri ne de ülke ekonomisi açısından köklü bir değişim yaratacağını söyledi.

ABD'nin hamlesi AMB'yi hazırlıksız yakaladı

Financial Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'nin Japonya'ya destek amacıyla geçen hafta gerçekleştirdiği tarihi döviz müdahalesi, Avrupa Merkez Bankasını (AMB) hazırlıksız yakaladı.

Haberde, ABD'nin yen satın almak için Euro sattığı ve AMB'yi işlem gerçekleştirildikten sonra bilgilendirdiği belirtildi.