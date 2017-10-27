Tarımda 82 milyar TL kredi kullandırıldı

27 Ekim 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalar 2010 yılında tarım sektörüne 22,5 milyar lira kredi desteği verirken, geçen yıl bu tutar 72 milyar liraya yaklaştı. Geçen yılın ağustos sonu itibarıyla 68 milyar lira olan kredi bakiyesi, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,7'lik artışla 82 milyar 858 milyon lira oldu.

Banka yöneticileri, tarım sektörüne verilen destekle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DenizBank: Yüzde 12'nin üzerinde pazar payına sahibiz

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, 11 milyar TL'yi aşan tarım kredisi bakiyesi ve 1 milyonu aşan çiftçi müşterisi ile yüzde 12'nin üzerinde pazar payına sahip olduklarını belirtti. Özel bankalar arasında yüzde 41 payla birinci sırada yer aldıkları bilgisini verdi.

TEB: Harman Kart ile ödemeler hasat vadelerine uygun olarak yapılıyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz da 2007'den bu yana tarım bankacılığı alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Boz, "Harman Kart ile üreticiler alışverişleri ve nakit çekim işlemleri sonrasında geri ödemelerini hasat vadelerine uygun olarak yapabiliyor" dedi.

Akbank: Ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı sunuyoruz

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise banka olarak tarım sektörünün ihtiyaçlarını ve sezonluk nakit akışlarını göz önünde bulundurarak hazırladıkları bankacılık ürünleri ve sigorta hizmetleri ile karşıladıklarını söyledi. Üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik "Ürün Ön Finansman Kredisi"ni sunduklarını belirten Oğuz, bunu yaparken de ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı ile vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkanı sağladıklarını bildirdi.

Oğuz, sulama ekipmanı temini için 36 ay vadeli "Damla Sulama Kredisi", sera kurulumu ve mevcut seralarının bakımı ya da genişletilmesi için "Sera Kredisi", hisseli arsa ve yeni tarla alımları için de 84 aya kadar vadeli "Arsa-Bahçe-Tarla Alım Kredisi" sunduklarını dile getirdi. Sıfır km ve ikinci el traktör alımları için "Traktör Kredisi", yine 0 km ve ikinci el ticari araç ihtiyaçları için "Ticari Araç Kredisi" ile uygun koşullarda finansman desteği sağladıklarını anlatan Oğuz, sıfır km ve ikinci el traktör ve ticari araçlarda 60 aya kadar vade imkanı bulunduğunu belirtti.

İş Bankası: Kullandırılan nakdi kredi bakiyemiz 3 milyar TL'ye yaklaştı

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan da "2017 yılının ilk 6 aylık döneminde, tarım sektörüne kullandırılan nakdi kredi bakiyemiz 3 milyar TL seviyesine yaklaştı" diye konuştu. Şencan, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sözleşmeli üretimin finansmanı gibi özellikli uygulamalar, hibe destekleri içeren tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kredileri ve üreticilere uygun koşullarla sunulan yurt dışı kaynaklı krediler ile de sektörü desteklediklerini söyledi.

Garanti Bankası: 20'den fazla finansal ürün sunuyoruz

Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da tarımsal işletmelerin finansmanında, üretim süreci ve sonrasına yönelik ürün ve hizmetler sunduklarını belirterek, bu çerçevede, işletmelerin nakit akışını dikkate alarak hasat dönemi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri, 12 aydan 60 aya varan vadelerle "Tarım Sektör Paketi" kapsamında çiftçilere ve tarımsal işletmelere sundukları 20'den fazla finansal ürünleri bulunduklarını aktardı. Onaran, "Çiftçiye Mortgage Ürünü" ile 120 aya kadar yine hasat dönemlerinde ödemelerini yapabilecekleri konut kredisi fırsatı sunduklarını ifade etti.

QNB Finansbank: Tarım kredileri yüzde 40'ın üzerinde büyüdü

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık, KOBI Bankacılığı ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın ise eylül sonu itibarıyla 2016 yıl sonuna göre tarım kredilerinin yüzde 40'ın üzerinde büyüdüğünü belirtti.

Çiftçilerin üretim dönem ve özelliklerine uygun çok esnek planlar sundukları ifade eden Aydın, "Oluşturduğumuz dinamik yapı ile bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tavukçuluk, seracılık alanlarında üretime özel 32 farklı kredi ürününü müşterilerimizle buluşturuyoruz. Elbette hizmetlerimiz bu alanlarla sınırlı değil; tarla alımı, traktör ve pick-up alımı, komple tesis yatırımları, modern basınçlı sulama yatırımları ve arıcılık destek verdiğimiz diğer alanlardan" dedi.

Kaynak: AA