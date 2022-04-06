Tarımda düşük faizli kredi uygulaması devam edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, bu kapsamda verilecek kredi üst limitleri de %50'den %233'e varan oranlarda artırıldı.

Daha önce karar kapsamında kredi tahsisi yapılmış ve kredilerin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar yeni belirlenen indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanabilecek.