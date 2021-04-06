Tarkim, halka arz edilecek

Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma'da halka arz çalışmalarına başlanması kararı alındığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler ile halka arz aracılık sözleşmesi ve şirket değerleme ve danışmanlık sözleşmesi imzalamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Tarkim sermayesinin %40'ı Gübre Fabrikaları'na, %60'ı ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait bulunuyor.