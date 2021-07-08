Tarkim halka arz için başvurdu

Gübretaş iştiraki Tarkim Bitki Koruma’nın halka arz başvurusu yaptığını duyurdu

Gübretaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, sermayesinin yüzde 40'ı Gübretaş'a, yüzde 60'ı ise hakim ortak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin halka arz çalışmalarına 6 Nisan'da başlandığı hatırlatıldı.



Açıkmalada, "Bu doğrultuda iştirakimiz 08.07.2021 tarihinde aracı kurum vasıtası ile, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunmuştur" denildi.