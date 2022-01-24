Tasarruf finansmanında çözüm için kritik hafta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu; Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TMSF ve “Tasarruf Finansman Şirketleri”nin temsilcilerinin çözüm için bu hafta toplanacağını açıkladı.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden 21 tanesinin düzenleme çerçevesinde faaliyetlerine devam edemeyecek durumda olduğu anlaşıldığı için tasfiye kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın özel hukuk alanında inşa ettikleri sözleşmelerden doğan sorumlulukları karşılığında, hâlihazırda tasfiye sürecinde olan bu firmalarda biriktirdikleri meblağların akıbetinin belirlenmesi amacıyla; Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TMSF ve tasarruf finansman şirketlerinin temsilcileriyle yapılan toplantılarda, alternatif çözüm yolları bütün detaylarıyla masaya yatırılmış ve taslak çalışmanın sonuçlandırılması aşamasına gelinmiştir. Bu itibarla, bu hafta gerçekleştirilecek toplantılarla en hızlı ve etkin çözüm netleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tasfiye işlemlerine hız kesmeden süreceği belirtildi. Şirketler ile şirket ortaklarının mal varlıklarının satılmasına da devam edileceği ifade edildi.

6 şirket devredilmişti

TMSF, 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı almıştı.

Fon, dört aylık çalışmanın ardından 21 şirketten altısının Katılım Evim ve İmece Evim'e devrolmasına karar vermişti.

Birevim'in ise Çözüm Tasarruf A.Ş’yi devralmasına onay verilmişti.

Tasfiye edilen şirketlerin tam listesi

1- İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2- Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

3- Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5- Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6- Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7- Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8- HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9- İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

10- Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

11- İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13- Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

14- Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15- Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16- Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ

18- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20- Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

21- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

8 şirket ise iradi tasfiyeye yönlendirilmişti.

1- Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

2- Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞ (İradi tasfiye)

3- Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞ (İradi tasfiye)

4- Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

5- Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

6- Umutevim Yatırım Organizasyon AŞ (İradi tasfiye)

7- Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

8- Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)