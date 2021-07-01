Taşıt kredilerinde vade sınırları aşağı çekildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımlarında kredi vadesi ve taşıtta finansal kiralamalara ilişkin yeni düzenlemelere gitti.

Buna göre nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 aydan 48 aya, 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda 48 aydan 36 aya, 300 bin ile 750 bin TL arasındaki araçlarda 36 aydan 24 aya, 750 bin - 1,5 milyon TL arasındaki araçlarda 24 aydan 12 aya düşürüldü.

Finansal kiralamalar da düzenlendi

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde yada yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıtlar için mevcut şekliyle uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.

Buna göre nihai fatura değeri 120 bin ile 300 bin TL arasındaki taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına, 300 bin ile 750 bin arası taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına, 750 bin ile 1.5 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20'yi aşamamasına karar verildi.

Değeri 1.5 milyon TL ve üzeri taşıtlarda ise yüzde 0 olarak belirlendi.

Haziranda beklentiler aşıldı, sektör temmuzdan umutlu

Diğer yandan, nisan ve mayıs ayında hız kesen otomobil satışları, haziranda beklentilerin de üzerinde hareketlendi. Tüketicinin yeni kur zamlarından etkilenmemek adına alımları öne çekmesi ve yaz aylarında otomobil talebindeki artışla satışlar 75 bini aştı.

DÜNYA'ya konuşan OYDER Başkanı Tugay Mersin, “Temmuzda da yaz sezonu olması ve bayram tatilinin de etkisiyle satışların hareketli olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı. Mersin, sektörün temmuz satışlarından umutlu olmasına rağmen, gelecek ay pazara olumsuz yansıması beklenen en önemli gelişmenin yeni kur zamları ile birlikte yüzde 50 baremine giren araç sayısının azalması olduğunu dile getirdi.

Tugay Mersin, döviz kuru, faiz oranları ve ÖTV’nin otomobil satışlarına direkt etki ettiğini belirtirken, matrah düzenlemesi istediklerini ifade etti.