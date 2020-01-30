TaşıtTakas sistemi devreye giriyor

30 Ocak 2020

Takasbank tarafından geliştirilen “TaşıtTakas Sistemi” ile birlikte, noterler bünyesinde gerçekleştirilecek araç alım satım işlemlerinde alım satıma konu nakit tutar, araç mülkiyetinin el değiştirmesiyle eşanlı olarak güvenli bir şekilde karşı tarafa transfer edilebilecek.



Takasbank Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Elibol, Takasbank’ın sahip olduğu tecrübe ve birikim sayesinde kısa sürede geliştirdiği “TaşıtTakas Sistemi” ile, noterler bünyesinde araç alım satımına ilişkin nakit tutarların karşı tarafça ödenmeme riskinin ortadan kalkacağını söyledi. Elibol, tutarın taraflar arasında hızlı ve güvenli bir biçimde el değiştirmesinin sağlanacağını belirtti.



15 TL maliyetle hızlı transfer



Günlük periyotlarda 30 bin adet gibi rakamlara ulaşan araç alım satım işlemlerinde TaşıtTakas Sistemi’nin kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla işlem maliyetlerinin minimum seviyede tutulduğunu dile getiren Elibol, “TaşıtTakas Sistemi’ne web sitesi (www.tasittakas.com.tr) ve mobil uygulamalar (İOS ve Andorid) üzerinden erişim sağlanabilir. Kurulan yapı taşıt alım satım işlemlerinde taraflara güvenli, nakit taşıma riski olmadan, 15 TL gibi oldukça düşük maliyetli ve hızlı transfer imkanı sağlayacak.