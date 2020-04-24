TAV, 377 milyon zarar açıkladı: "Krizden güçlenerek çıkacağız"

24 Nisan 2020

Atatürk Havalimanı'nın şirket faaliyetlerinden çıktığı TAV Havalimanları, ilk çeyrekte koronavirüs salgınının finansallarda yarattığı olumsuz etki ile 376.7 milyon lira zarar açıkladı. Şirketin geçen sene aynı dönemde net kârı 145.6 milyon lira olmuştu. Bu arada şirketin salgınla mücadele kapsamında alınan uçuş kısıtlaması önlemlerinden büyük oranda etkilendiği belirtilerek, bu nedenle şubat ayında açıklanan 2020 hedeflerinin artık geçerli olmadığı paylaşıldı. Belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte revize 2020 hedeflerinin açıklanacağı aktarıldı.

Şener: Krizden güçlenerek çıkacağız

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Bu krize, güçlü bir bilanço yapısı ile girdik ve bu sayede, küresel havacılık sektöründe, bu yeni dönemin zorluklarıyla baş etmeye ve bu dönemden daha da güçlü bir şekilde çıkmaya hazır olan bir şirket olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Krizin TAV'ın havacılık sektörü ile ilgili uzun vadeli vizyonunu değiştirmediğini kaydeden Şener, "Sektör, uzun vadede özellikle de gelişen piyasalarda büyümeye devam edecek. Bu nedenle, sınırsız bir süre boyunca işleteceğimiz, defansif trafik özelliklerine sahip olan ve önemli büyüme potansiyeli barındıran Kazakistan'daki Almatı Havalimanı için hisse alım müzakerelerine devam ediyoruz ve bu havalimanının portföyümüze çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Şener, Tunus borç yeniden yapılandırma sürecini de sonuçlandırmaya çok yakın olduklarını belirterek, "Salgının yarattığı piyasa oynaklığından kaynaklanan aşırı fiyatların hissemizin gerçek değerini yansıtmadığına inandığımız için, TAV Havalimanları hisselerini Borsa İstanbul'da geri almaya başladık. Bu geri alım için ayırdığımız ödeneği, 200 milyon Türk Lirasına kadar çıkarabiliyoruz" diye konuştu.