TAV Havalimanları 6 ayda 824 milyon Euro ciro elde etti

TAV Havalimanları, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 30,3 milyon kişiye ulaşırken, iç hat trafiği yüzde 3 artışla 17,4 milyon oldu.

TAV’ın ilk altı aylık konsolide cirosu 824 milyon euro, FAVÖK ise 237 milyon euro olarak gerçekleşti. Şirket, yıllık bazda FAVÖK’te yüzde 10’luk büyüme kaydetti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, dış hatlardaki artışın ikinci çeyrekte Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerden bir miktar etkilendiğini, ancak yolcu başına gümrüksüz satışlardaki artış, Almatı’da açılan yeni ticari alanlar, Antalya’daki yeni operasyonlar ve Katar’da yürütülen projelerin ciroya olumlu yansıdığını belirtti.

Kaptan, "İkinci çeyrekte Türkiye dışındaki havalimanlarımız, cironun üzerinde FAVÖK artışı sağlayarak marj genişlemesi elde etti" dedi.

Yeni yatırımlar öne çıkıyor

Kaptan, Antalya Havalimanı’nda yeni terminalin Nisan ayında devreye alındığını, yolcu deneyimini iyileştiren hizmet şirketlerinin faaliyete geçtiğini aktardı.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 2025–2050 yıllarını kapsayan yeni imtiyaz sözleşmesi kapsamında yapılan yatırımlar tamamlandı.

Projeler arasında 3.750 metrelik yeni pist, 27 bin m² taksi yolu, 85 bin m² kargo apronu ve yeni hava trafik kontrol kulesi yer aldı.

TAV, Almatı Havalimanı’nda önümüzdeki beş yıl içinde 300 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor. Yatırım kapsamında yolcu ve güvenlik ücretlerinde artışlar alınmaya başlandı.

Medine ve Tiflis’e yeni projeler yolda

TAV Havalimanları, yüzde 26 hissedarı olduğu Medine Havalimanı’nda yeni dış hat terminali, bağlantı yolları, altyapı ve otopark dahil olmak üzere 300 milyon dolarlık yatırım planlıyor. Yatırımın 2028’e kadar tamamlanması ve öz kaynak katkısı olmadan finanse edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Gürcistan Hükümeti’ne Tiflis Havalimanı’nın kapasitesini 10 milyon yolcuya çıkarmak ve imtiyaz süresini 2031’e uzatmak için yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırım teklifi sunuldu. Nihai koşullar müzakerelerle netleşecek.

Kaptan, açıklamasının sonunda çalışanlara, hissedarlara ve iş ortaklarına teşekkür ederek, şirketin küresel büyüme hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.