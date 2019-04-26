TAV, kârını 4 kattan fazla artırdı

26 Nisan 2019

TAV Havalimanları'nın ilk çeyrek net kârı dört katın üzerinde artışla 145.6 milyon lira oldu. Şirketin geçen sene aynı dönem net kârı 33.6 milyon TL olmuştu.

TAV'ın dün akşam KAP'a gönderdiği finansal sonuçlara göre ilk çeyrekte toplam hasılatı da 1.62 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen sene aynı dönem 1.14 milyar TL seviyesindeydi.

Kaynak: Reuters