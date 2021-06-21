Tavsiye müşteriyi huzurlu hissettiriyor

Şebnem TURHAN

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, yeni finansal sağlık stratejilerinin arkasındaki en önemli teknolojinin büyük veri yapay zeka olduğunu belirterek “İnsanların yüzde 65’inin benim hayattaki stres kaynağım para diye cevap verdiği bir ortamda bankaların müşterilerine finansal durumlarıyla alakalı tavsiye verebilmesi gerekiyor. Yaptığımız araştırmalarda da gördük ki, bireylerin finansal sağlığını iyileştirebilmek için alternatifleri bilmesi ve bunların arasından kendisine en uygun yöntemi seçebilmesi, finansal açıdan kendisini daha güvenli ve huzurlu hissetmesinde önemli bir rol oynuyor” dedi.

Bankacılığın rekabet ortamında kişiselleştirilmiş müşteri deneyimine yatırım yapmanın çok daha fazla önem kazandığı bir sürecin içinde olunduğunu vurgulayan Evlioğlu, temel bankacılık ürün ve hizmetlerinin dışında, bundan sonra önlerinde daha geniş kapsamlı bir yol olduğunu düşündüklerini belirtti. Müşteri deneyiminde ayrışabilmek için, ürün sunmanın ötesinde, müşterilere kişiye özel finansal tavsiyeler verebilecek bir noktaya evrilmek gerektiğine inandıklarını dile getiren Evlioğlu, şöyle konuştu: “Müşterilere finansal durumlarını iyileştirmek adına tavsiyelerde bulunmak, herhangi bir finansal zorluk anında uyarmak özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ve bankacılığın geleceğinde çok daha önemli hale geliyor. Garanti BBVA olarak bu anlayışı temel aldık ve müşterilerinin her zaman güveneceği finansal danışmanları olmak misyonuyla ‘finansal sağlığı’ stratejimizin odağına koyduk.”

Büyük veri ve yapay zeka başrolde

Evlioğlu, “Finansal Sağlık” kavramını şöyle tanımladı: “Aylık bütçeyi yönetmek, beklenmedik masraflara karşı hazırlıklı olmak, hayatı daha keyifli kılan harcamaları gönül rahatlığıyla yapabilmek, hayal edilen geleceğe ve hedeflere ulaşabilmek için fırsatlardan haberdar olmak. Bu kapsamda da kişiye özel çeşitli tavsiyelerde bulunuyoruz. Her anlamda iyi ve rahat bir hayat yaşamanın finansal sağlıktan geçtiğine inanan bir kurum olarak, müşterilerimizin finansal sağlığını gözetmeyi aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”

Her müşteriye kendisine özel, zamanında ve doğru tavsiyeler verebildikleri noktada en önemli kavramların büyük veri yapay zekâ olduğuna dikkat çeken Evlioğlu, “Garanti BBVA olarak sayısı 10 milyona ulaşan aktif dijital müşterimiz var ve bu bize onları tanıma, anlama ve yönlendirme noktalarında yeni bir yol açıyor. Ancak tabi bu veriyi analiz etmek, temizlemek ve yorumlamak da ayrı bir yetkinlik gerektiriyor. Çok uzun yıllardır teknolojiye, veri analitiği ve yapay zekâya, bu altyapıyı en etkin şekilde kullanacak insan kaynağına yaptığımız yatırım, bugün bize müşterilerimize tavsiye sunabilme anlamında çok güçlü bir seviyeye taşımış durumda” dedi.

Öncesinde ilk amaçlarının şube üzerinden verilen hizmetlerin dijital kanallara taşınması olduğunu ve bunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Evlioğlu, bankacılıkta teknolojiye verilen önem ve müşterilerin parayla ilgili konularda güven ihtiyacının hiç değişmediğini ifade etti. Evlioğlu, şöyle konuştu:

“Bu ihtiyaç teknolojiyle her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Müşteriler de artık bankalardan ürün ve hizmet sunmasının ötesinde finansal tavsiyeler verebilmesini bekliyor. İnsanların yüzde 65’inin benim hayattaki stres kaynağım para diye cevap verdiği bir ortamda bankaların müşterilerine finansal durumlarıyla alakalı tavsiye verebilmesi gerekiyor. Yaptığımız araştırmalarda da gördük ki, bireylerin finansal sağlığını iyileştirebilmek için alternatifleri bilmesi ve bunların arasından kendisine en uygun yöntemi seçebilmesi, finansal açıdan kendisini daha güvenli ve huzurlu hissetmesinde önemli bir rol oynuyor. İnsanlar güvende ve huzurlu olmak için finansal sağlığı öğrenmeye ve geliştirmeye çok açık.”

Kişiselleştirilmiş öneriler geliştirilecek

Garanti BBVA GMY Evlioğlu, teknolojiye olan yatırımlarının uzun süredir devam ettiğini ve bitmeyen bir süreç olduğunu kaydederek “Teknolojinin sunduğu imkanlar ve büyük veri sayesinde de müşterilerimizin para yönetimleri ile ilgili daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilecek fırsata sahibiz. Veriyi müşterilerimizin bu yöndeki beklentilerine göre analiz etme, yapay zekaya dayalı iç görüler oluşturma çalışmaları ise son yıllarda odağımız oldu ve daha fazla ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra da amacımız müşterilerimiz için bankamızla temas kurdukları her noktada kişiselleştirilmiş önerileri zenginleştirmek olacak” dedi.

Fintechlerle bankaların işbirliği artacak

Dijital bankacılık lisansının Türkiye için güzel bir gelişme olacağını söyleyen Evlioğlu, “Bu sayede fintechlerin önü açılmış olacak ve bankalarla fintechlerin daha fazla işbirliği yapacağı yeni bir ekosistemin doğmasına da katkı sağlayacak. Müşteri deneyimini iyileştirmek için daha fazla adım atacağımız yeni bir döneme giriş yapacağız. Bunu sektörü ve finansal kapsayıcılığı büyütecek ve müşteriler için hayatı daha kolaylaştıracak, süreçleri daha hızlandıracak önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Biz artık bir banka olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi olma vizyonu ile hareket ediyoruz bu gelişmeleri hayata geçirebilecek yetkin insan kaynağına, vizyonuna ve teknolojiye sahibiz. Sektöre ve müşterilerimize faydası dokunacak tüm bu gelişmelere öncü olarak katılım sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.