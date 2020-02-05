Tayland Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Tayland Merkez Bankası, faiz oranını beklenmedik şekilde indirdi
Tayland Merkez Bankası(BOT), faiz oranında beklentilerin aksine indirime gitti.BOT'tan yapılan açıklamaya göre, referans olarak kabul ettiği bir gün vadeli repo faiz oranı yüzde 1,25'ten yüzde 1,00'e çekildiı. Piyasalarda beklenti faizlerin aynı kalacağı yönündeydi.
Geçen yıl Ağustos ve Kasım toplantılarında faizi 25'er baz puan indiren BOT'un, orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 1,0-3,0 aralığında bulunuyor. BOT'un büyüme tahmini ise 2020 yılı için yüzde 2,8 seviyesinde.