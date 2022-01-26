Tayland'da 30 yıl sonra hisse senetler ve kripto paralara vergi geliyor

Tayland, bütçe açıklarının ve COVID salgınının etkileri ile mücadele tedbirlerinin finansmanı için 30 yıldan uzun süredir ilk kez hisse senedi ticaretini vergilendirmeyi değerlendiriyor. Kripto tüccarları da karlarının belli bir oranı ile vergilendirilecekler.

Başbakan Prayuth Chan-Ocha liderliğindeki hükümetin hisse senedi alım-satımının vergilendirilme yöntemi ve oranı konusunda kararını Ocak ayı sonuna kadar vermesi bekleniyor. Maliye Bakanı Arkhom Termpittayapaisith'in verdiği bilgiye göre, kriptoparaların da aralarında olduğu dijital varlıkların alım-satımından kazançların nasıl vergilendirileceği de ay sonuna kadar detaylandırılacak.