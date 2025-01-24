TBB, banka çalışan sayısının azaldığını açıkladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, banka çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 657 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise bin 198 kişi azaldı.

TBB, 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 187 bin 909 kişi olduğuna kaydetti. Aynı dönemde mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı ise 9 bin 329 olarak açıklandı.

Şube sayısı da azaldı

TBB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık sisteminde 67 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 38, kalkınma ve yatırım bankaları 20, katılım bankaları 9 tanedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararı ile "Ziraat Dinamik Banka A.Ş." unvanlı (dijital) bankaya ve "Colendi Bank A.Ş." unvanlı (dijital) mevduat bankasına faaliyet izni verilmiştir.

Çalışan sayısı, Aralık 2024 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 187.909 kişi olmuştur.

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 657 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1.198 kişi azalmıştır. Çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarında 1.403 kişi azalırken; kalkınma ve yatırım bankalarında ise 205 kişi artmıştır.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51,2, erkek çalışan oranı ise yüzde 48,8’dir

Aralık 2024 itibariyle çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 10’u ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu oran orta öğretim için yüzde 11’dir.

Aralık 2024 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 9.329’dur.

Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 130, bir önceki yıla göre ise 168 adet azalmıştır.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi, şube ve çalışan sayısını etkilemektedir."

TBB, 2024 yılı Eylül ayında yaptığı açıklamada mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısını 188 bin 564 kişi olarak açıklamıştı.