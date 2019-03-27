TBB Başkanı Aydın'dan swap açıklaması

27 Mart 2019

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Türk bankalarının yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddiasının doğru olmadığını söyledi.

"Bankalar, bankacılık düzenlemelerine, teamüllere ve ticari esaslara uygun davranıyor" diyen Aydın şöyle konuştu:

"Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışında yerleşik bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalar ile TL-yabancı para takas işlemi yapmadıkları, bu nedenlerle de yurt dışı piyasalarda TL'nin faizinin çok yükseldiği yönündeki değerlendirmeler doğru değildir."

"Türkiye'deki bankalar kendileri TL likiditesi aramaktadır" açıklamasını yapan Aydın şunları ifade etti:

"Bankalar, TL karşılığı yabancı para takas işlemlerini öz kaynaklarının en fazla yüzde 25'i oranında yapabilmektedir. Bu limit içinde bir bankanın ne miktarda hangi işlemi yapacağı ticari bir karardır. Türkiye'deki bankalar TL'de net borç alan durumundadır. Merkez Bankası tarafından sektöre sağlanan günlük likidite ortalama 70 milyar TL düzeyindedir."