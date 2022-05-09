TBB Başkanı Çakar: Kur korumalı mevduat hesapları 782 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, kur korumalı mevduat 22 Nisan itibarıyla 782 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Habertürk'te katıldığı bir programda gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çakar, "Kur konusu şöyle bakmak lazım. Cari açığınız artıyorsa döviz talebi yaratıyor demek. Kur korumalı mevduat 20 Aralık tarihiyle devreye alındı. 22 Nisan itibariyle 782 milyar TL'ye ulaştı. Kur korumalı mevduata baktığında bireylerde 8 milyar dolar, tüzelde 11 milyar dolarlık bir yabancı paranın TL'ye geçtiğini görüyoruz. Bizim bilançolarımızın pasifinde mevduat var, ve öz kaynaklarımız var. Bizim mevduatın yapısında yabancı para çok ciddi anlamda artmıştı. KKM ile ile TL likidimiz arttı. Merkez Bankasıyla swap yapıyorduk. Bunun bir maliyeti vardı. KKM ile likidimiz oldu. Merkez Bankası net rezervinin kur korumalı mevduat ile 9 milyar dolar arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çakar, bankacılık sektörüne ilişkin verileri de paylaştı. Bireysel kredilerde 2 yıl öncesine göre yüzde 4 azalma olduğunu belirten Çakar, "Kredi kartlarında tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2,6 ile tüm zamanlar için makul seviyede. Geçen yıl bankaların özkaynak karlılığı yüzde 14 seviyesindeydi, şimdi yüzde 20'lerde. Vadesi dolan KKM hesapları yüzde 90 civarında yenilendi" şeklinde konuştu.

Kurdaki yukarı yönlü harekete dair Çakar, "Özellikle kur korumalı mevduat gibi enstrümanlar dolayısıyla kurda yukarı hareket çok beklemiyorum, bu seviyelerde hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.

Çakar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise Rusya'nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Bizim enerji ithalatımız 51.5 milyar dolar. Bu sene 100 milyar dolar olması bekleniyor. Rusya turizm açısından da çok önemli. Ukrayna da çok önemli bir pazar. Pandemi öncesinde 6 milyon Rus, 2 milyon Ukraynalı ağırladık. Turizmden 2019 yılında 35 milyar dolar gelir elde ettik. Pandemide 12 milyar dolar, geçen sene 24 milyar dolar, bu sene 35-40 milyar dolar beklentisi var" değerlendirmesinde bulundu.