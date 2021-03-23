TBB: Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı geriledi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bir önceki yıla göre çek adedi yüzde 15, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 7 gerilerken, çek tutarı ise yüzde 11 arttı.



Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı azaldı

Ocak - Şubat 2021 döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 4,2 bin keşideciye ait 18 bin adet çekin toplam tutarı 1,5 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, çek adedi yüzde 43, tekil keşideci sayısı ise yüzde 54 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan 1,3 bin keşideciye ait toplam 140 milyon TL tutarındaki 1,9 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre geriledi

Şubat ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak yüzde 1, adet olarak ise 0,4 puan gerileyerek yüzde

0,9 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı

2021 yılı Ocak-Şubat döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Hatay olurken, keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.



Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 13,8 ile Gümüşhane, yüzde 6,8 ile Kırşehir, yüzde 5,6 ile Adıyaman, yüzde 4,6 ile Hakkari ve yüzde 4 ile Mardin oldu.