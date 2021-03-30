TBB: Şubat ayında protesto edilen senet sayısı ve tutarı geriledi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında geçen senenin aynı ayına göre, protesto edilen senet adedi ve tutarı sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 30 azaldı.

Bir önceki aya göre senet adedi yüzde 30, senet tutarı yüzde 48 geriledi.



2021 yılının Ocak-Şubat döneminde protesto edilen toplam 67 bin adet senedin tutarı 2,5 milyar TL oldu. Söz konusu dönemde, senet adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40, tutarı ise yüzde 7 geriledi.

İl bazında protesto edilen senetler

2021 yılı Ocak - Şubat döneminde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 51’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9,1 ile Ankara, yüzde 3,3 ile Antalya, yüzde 3,2 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Siirt oldu.