TBB yeni başkanını çarşamba günü seçiyor

Şebnem TURHAN



Hüseyin Aydın’ın Ziraat Bankası genel müdürlüğünden ayrılması ile Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu başkanlığı görevini de tamamlanmıştı. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu bu hafta çarşamba günü toplanarak yeni yönetim kurulu başkanını seçecek.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’nin, yeni genel kurula kadar TBB Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmesi muhtemel görünüyor.

TBB içtüzüğü yönetim kurulu başkanının genel müdürlük görevinin sona ermesi veya herhangi diğer bir nedenle başkanlığın boşalması halinde yönetim kurulunun, başkanın görev süresini tamamlamak üzere yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri arasından bir ay içinde ismen yeni bir başkan seçmesine olanak tanıyor. Hüseyin Aydın 26 Mart’ta yapılan genel kurulda Ziraat Bankası genel müdürlüğü görevini devretmişti. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici TBB Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütüyordu.

Seçimli genel kurul iki yılda bir

TBB yönetim kurulu 2 yılda bir seçimle yenileniyor. Yönetim kurulu başkanının görev süresi de yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlı oluyor. Hüseyin Aydın geçen yıl mayıstaki genel kurulda yönetim kurulu başkanı olarak seçilmişti. Yani yeni seçimli genel kurul 2022 Mayıs ayında yapılacak. Her yıl mayısta ise genel kurul toplanarak o yılın çalışmalarını değerlendiriyor. Bu yılki genel kurulun seçimliye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ise bilinmiyor.

TBB Yönetimi

TBB yönetim kurulu ise şu banka ve genel müdürlerinden oluşuyor: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ, Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürü Gökhan Erün, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, ING Bank Genel Müdürü Alper İhsan Gökgöz, HSBC Bank Genel Müdürü Selim Kervancı, Odea Bank Genel Müdürü Mert Öncü, TKYB Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Citibank Genel Müdürü Ömer Emre Karter.