TBB'den Hüseyin Aydın'a plaket

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 64. Genel Kurul Toplantısı’na katılan bir önceki dönem Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından plaket takdim edildi.

Aydın programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tam 11 yıl sizlerin desteğiyle yönetim kurulu başkanı olarak birliğimizi temsil ettim. Bu süre zarfında iyi ve olumlu gelişmelerin yanı sıra irili ufaklı çok sayıda şok yaşadık. Hükümetlerimizin yapıcı yaklaşımı ekonomimizin ilgili kurumları arasındaki etkin koordinasyon ve sektörümüzün güçlü insan kaynağı ve teknoloji ve operasyonel altyapısıyla bu şokları başarılı bir şekilde yönettiğimize inanıyorum. Ülke çıkarlarımızı ön planda tutarak ortak akla, kapsayıcılığa, rasyonelliğe, açık iletişime ve çözüm odaklı olmaya hassasiyet gösterdik.

Ayrım yapmadan piyasa koşulları içinde sektörümüzün sağlıklı çalışması ve ekonomimize destek sağlanması amacıyla en iyisini yapmaya çalıştık. İnandıklarımızı ve doğru bildiklerimizi uygulamaya gayret ettik. Bazen yaparak da öğrendik. Sizlerin de elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştığınıza ben şahitlik ediyorum. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz. Bankacılık sektörü, yenilikçi yaklaşımı, sağlam yapısı ve deneyimiyle büyümeye ve kalkınmaya destek olmaya devam edecektir."