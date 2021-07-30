TBB'den yangından etkilenenlere ödeme kolaylığı tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, yaşanan yangın felaketi nedeniyle can kayıpları, ormanların tahribatı ve maddi zararların bir değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

TBB'nin duyurusunda toplantıda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, sektörün meydana gelen zararın ve sorunların hafifletilmesine katkıda bulunması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve afetin yaşandığı bölgelerin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü belirtildi.

Yapılan görüşmelerde alınan kararlar şu şekilde:

Yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulacak.

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyeleri bilgilendirilecek.

Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilecek.

1 milyon adet fidan bağışlayacak

Diğer yandan Bankalar Birliği, ormanların yeniden kazanılması amacıyla ağaçlandırma kampanyasına katılacağını da açıkladı.

Buna göre birlik üyelerinden her bir çalışanı için 5 fidan olacak şekilde, adedi 10 TL’den 10 milyon TL tutarında yaklaşık 1 milyon adet fidan bağışta bulunulacak.