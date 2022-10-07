TCMB, 3 aydır KİT'lere döviz satmıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayında da döviz satışı yapılmadı.

Böylece KİT'lere son 3 aydır döviz satışı yapılmamış oldu. Merkez Bankası, Temmuz ayında 10 ay sonra KİT'lere satış yapmamıştı.

Haziran ayında KİT'lere yapılan 105 milyon dolarlık döviz satışı son bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kaydedilmişti.

TCMB verilerine göre, 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde KİT'lere döviz satışı 17 milyar 971 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı nedeniyle BOTAŞ’a yapıldı. Yazın doğalgaz ithalatının düşmesi ise döviz ihtiyacını azalttı.

TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olarak kaydedilmişti.