TCMB: 33,7 milyar TL hissedarlara dağıtılıyor

18 Ocak 2019

Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kâr payı avansı ödenmesine karar verilerek, 33.7 milyar TL'nin hissedarlara dağıtımına başlandı.

TCMB internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hazine yüzde 55.12'lik pay ile TCMB'nin en büyük hissedarı konumunda.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aktarılacak tutarı daha önce 37 milyar TL olarak açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın 2018 kesinleşmemiş karının karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması TCMB Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada banka genel kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde esas mukavele değişikliği yapıldığı da duyuruldu.

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 25 bin TL tutarındaki sermayesi 250 bin adet hisseye ayrılan TCMB'nin hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört sınıfa ayrıldı.

(A) sınıfı hisse senetleri münhasıran Hazine'ye, (B) sınıfı hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan milli bankalara, (C) sınıfı hisse senetleri 15,000 hisseyi geçmemek üzere milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla imtiyazlı şirketlere, (D) sınıfı hisse senetleri ise Türk ticaret müesseselerine ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edildi.

Buna göre 2017 yıl sonu itibarıyla, TCMB sermayesinin yüzde 55.12'si (A) sınıfı, yüzde 25.74'ü (B) sınıfı, yüzde 0.02'si (C) sınıfı, yüzde 19.12'si ise (D) sınıfı hisselerden oluşuyor.

"Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale geldi"

Toplantıda bir hissedarın, Genel Kurul'un neden nisan ayı yerine bu dönemde yapıldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu" diye konuştu.

Önceki düzenlemede nisan ayı içinde tarih belirleme yetkisinin yine Banka Meclisi'ne verildiğini belirten Çetinkaya, "Yetki yine Banka Meclisi'nde olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor. Değişiklik tamamen bununla sınırlı" dedi.

"D grubu hissedarlara kâr payı dağıtımı"

Öte yandan D grubu hissedarların kendilerine kâr payı dağıtımı yapılmasına ilişkin talepleri üzerine Çetinkaya, "Mevcut yasal çerçeveyi yürütmekle mükellefiz. Bu yasal çerçevede yapılabilecek değişiklik elbette müzakere edilebilir. Bu konuda talepler olduğunu biliyoruz, bu talepleri de ilgili makamlarla Genel Kurul sonrasında elbette paylaşıyoruz" diye konuştu.

Çetinkaya, Genel Kurulda bir hissedarın oylama usulüne ilişkin gündeme getirdiği eleştiriye de yanıt vererek, "Bu konuda gerekli hukuki çalışma yapıldı. Burada hissedarların oyları arkadaşlarımız tarafından takip edilerek kayıt altına alındı. Toplantı sonunda tüm hissedarlarımızla açık bir şekilde tutanakla paylaşılacak. Orada bir boşluk olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Murat Çetinkaya ayrıca, "kapalı olması nedeniyle Merkez Bankası kampından yararlanılamadığı" yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "Kampın bu sene faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampın altyapısına ilişkin güvenlik ve hijyen unsurlarıyla ilgili kapsamlı iyileştirme ihtiyacı vardı. Bu sene yetişirse onu da faaliyete geçireceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA