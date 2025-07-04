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TCMB açıkladı: TL'nin reel değeri haziranda düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan geçici verilere göre, Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 1,19 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,98 puan düştü.

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TCMB açıkladı: TL'nin reel değeri haziranda düştü
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Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 1,19 puan azalarak 69,97'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1,19 puan azalarak 69,97 oldu. Endeks, Mayıs 2025'te 71,16 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,98 puan düşüşle 93,69'dan 92,71'e geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 3,13 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında da 2,52 puan azaldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA