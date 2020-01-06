TCMB: Aralıkta en belirgin artış enerji enflasyonunda

06 Ocak 2020

Merkez Bankası, TÜİK'in cuma günü açıkladığı Aralık ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Merkez Bankası, yıllık enflasyonun, hizmet grubunda sınırlı olmakla birlikte, alt gruplar genelinde yükseldiğini belirtti. Aralıkta en belirgin artışın enerji enflasyonunda izlendiğine işaret eden TCMB, değerlendirmesine şöyle devam etti: “Enerji fiyatlarındaki artışta petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yakın dönem döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen artışlar belirleyici oldu. Bu dönemde, akaryakıt ürünlerinde eşel mobil uygulaması ve şebeke suyu fiyatlarında gözlenen gerileme enerji fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırladı. Gıda enflasyonu hem işlenmemiş hem de işlenmiş alt kalemlerinde yukarı yönlü bir seyir izledi. Temel mal grubu yıllık enflasyonu maliyet unsurlarının yanında bir önceki yılın aynı dönemindeki düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselse de, B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korundu.”

2019 enflasyonu yüzde 11,84