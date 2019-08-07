TCMB, aylık swap ihalesi açtı
Merkez Bankası, 1 milyar dolarlık 1 ay vadeli swap ihalesi açtı.
TCMB, bugün 8 Ağustos valörlü, vadesi 9 Eylül olan döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
İhalede tutar 1 milyar dolar olarak belirlenirken, ihale 13:30-14:00 arasında yapılacak.
Merkez Bankası, 5 Ağustos'taki açıklamasıyla; mevcut durumda kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, artık geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da yapılacağını duyurmuştu.