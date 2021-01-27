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TCMB, aylık uluslararası rezerv ve döviz tablosunu haftalık yayımlayacak

Merkez Bankası, aylık olarak yayımlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu, 28 Ocak'tan itibaren her hafta düzenli olarak açıklayacak.

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Merkez Bankası, aylık olarak yayımlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunun, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren aylık frekansa ek olarak Perşembe günleri saat 14.30’da haftalık olarak da yayımlanmaya başlanacak.