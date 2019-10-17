TCMB Başkanı, ABD'deki toplantıya gitmeyecek

17 Ekim 2019

IMF-Dünya Bankası Yıllık Olağan toplantısına Türkiye’den katılım Bakan Yardımcısı düzeyinde gerçekleşecek. Son olarak Merkez Bankasının da Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil edileceği öğrenildi. ABD’nin başkenti Washington’da başlayan toplantılar 20 Ekim’e kadar devam edecek.

Konuya yakın bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre IMF - Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak ve toplantılar sırasında yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gidecek olan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun başkanlık edeceği Türk heyetine TCMB‘den Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil olacak.

Merkez Bankası Murat Uysal’ın hali hazırda ABD’de bulunan Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük’ün heyete katılmasını istediği kaydedildi. Murat Uysal’ın Türkiye gündeminin yoğunluğu nedeniyle görevinin başında kalmayı tercih ettiği bildirildi.

IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarında çok sayıda paralel oturumlarla raporlar ve ülke sonuçları açıklanıyor. Yatırımcı kuruluşlar da ülke temsilcileriyle görüşüyor.