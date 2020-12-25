TCMB Başkanı Ağbal'dan enflasyon ve swap açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin yaptığı açıklamada "Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin soruları yanıtladı.

Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Esas olan uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesidir.

Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu asıl unsur fiyat istikrarıdır.

Merkez Bankası yıl içinde bütün araçlarını kullanacak.

Hükümetizin fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele konusundaki kararlığlı çok net.

Faiz koridoru GLP gibi dolambaçlı bir yolla olmayacak.

Önümüzde belirlenmiş bir süreç var, bu ekip gece gündüz çalışarak hükümet tavsiyelerde bulunacak.

Zaman zaman esneklikler anlamında GLP gibi araçlar ortaya çıkar ama esneklikler bizi doğru yapmaktan uzaklaştırmayacak, kolayın değil zorun peşinde olalım.

Merkez Bankası'nn yapması gereken doğru zamanda doğru araçları kullanmak.

Toplum rezervlerin güçlendirilmesini istiyor, biz döviz biriktireceksek şeffaf plan dahilinde olacak, döviz piyasasındaki hareketleri etkilemeyeceğiz.

Swap ile ilgili bilgileri günlük olarak vereceğiz.

Merkez Bankası'nın rezervlerini artırmak benim görevim, görevimin başındayım.

Alım ihaleleri yoluyla döviz biriktirme aracı kullanılacak.

Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz.