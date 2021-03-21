TCMB Başkanı değişikliği sonrası dolar/TL'de ilk rakamlar

Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişimi sonrası, gözler piyasaların vereceği ilk tepkiye çevrilmiş durumda. Her ne kadar sığ bir piyasa olsa da Asya’da işlemler, haftanın ilk işlem günü hızlı hareketler yaşanabileceği sinyali veriyor.

Asya piyasasında ilk kotasyonlarda dolar/TL'de yüzde 15'i aşan yükseliş görüldü. Dolar/TL 8,35 liranın üzerine çıktı. Cuma günü kur, 7,1897 ile 25 Şubat'tan beri en düşük seviyeyi görmüş, kapanışını ise 7,21 seviyelerinden gerçekleştirmişti.

TCMB’nin yeni Başkanı Kavcıoğlu ilk açıklamasında, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

İlk toplantı bankacılarla yapıldı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürleri ile toplantı yaptı. Bankacılık kaynakları, faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini belirterek, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.