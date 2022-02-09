TCMB Başkanı Kavcıoğlu: İhracatçı firmalar yüzde 9 faizle kredi kullanma imkanına sahip

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TOBB üyeleriyle bir araya geldi. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; toplantıda reeskont kredileri kullanma şartı konusunda Başkan Kavcıoğlu “Türkiye'deki tüm ihracatçılar yüzde 9 faiz oranı ile kredi kullanma imkanına sahiptir” diye konuştu.

TOBB üyelerinin özellikle reeskont kredisinde dövizden dönüşüm şartı, kur korumalı mevduatta 6 ay vade ısrarı ve ihracat gelirinin yüzde 25’ini TL’ye döndürülmesi ile yüksek ticari kredi faizlerine ilişkin sıkıntılarını dile getirdikleri toplantıda Başkan Kavcıoğlu, firmaların TL’ye geçişi konusunda desteklerin devam edeceğini belirtti. Kaynakların verdiği bilgiye göre ihracat gelirinin yüzde 25’inin TL’ye dönüşümü konusunda Merkez Bankası’ndan bir adım beklenmiyor. Ancak kaynaklar KKM konusunda vadenin 3 aya düşürülmesine yönelik adım atılabileceği izlenimini edindiklerini belirtti.

Kavcıoğlu toplantıda firmaların hesabında 90 milyar dolar DTH olduğunu ve 1 yıllık hesap hareketlerinin çok düşük olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri için park edilmiş duruyor. Yapılan analizler bunun 50 milyar dolarının KKM'de istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor. Bu nedenle vade en az 6 ay ve KKM'de şirketlerin çok önemli vergi avantajları var.”

Mevduatlarda son 50 yılda ortalama vade 45 gün ilen KKM ile maliyetinin yüzde 17'nin altında ve 6 ay vadeli kaynak sağlandığını dile getiren Kavcıoğlu, bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerektiğine de dikkat çekti.

Atandığı günden beri yurt dışındaki vatandaşlarla nasıl bir bağ kurabileceğimiz üzerine çalıştığını vurgulayan Kavcıoğlu, “Yuvam sistemiyle birlikte dünyanın her köşesindeki Türk vatandaşları Türkiye'deki herhangi bir bankada hesap açarak Türkiye'ye para gönderebilecek” dedi.

Çalışmalarının ihracatta ithalatın payının yüzde 25-30 olduğunu gösterdiğini ve bu oranın dolaylı yollarla yüzde 40-50 aralığına işaret ettiğini belirten Kavcıoğlu, Türkiye’nin serbest piyasada elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğine de işaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise görüşmeye ilişkin, "TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik, firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik" açıklamasını yaptı.