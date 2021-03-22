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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Şeffaflık ilkesiyle çalışacağız

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, paydaşlarla iletişim kaynaklarının açık tutulacağını vurgulayarak, "Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Paydaşlarla iletişim kaynaklarının açık tutulacağını belirten TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, "Önümüzdeki dönemde hep birlikte büyük bir özveri ile yatırım üretim ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Makro ekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin güçlü temeller üzerinde yükselmeye devam edeceğine inancım tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

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