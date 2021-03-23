TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yarın banka yöneticileriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve gelmesinin hemen ardından bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim Kurulu ile bir araya gelmişti. TCMB Reuters'ın sorusu üzerine ilgili toplantıyı doğruladı.



Böylece yarınki toplantı ile birlikte Pazar günü görüşülmeyen banka genel müdürleri ile de toplantı yapılmış olacak.



Reuters'ın konuya yakın iki bankacılık kaynağından aldığı bilgiye göre sonra banka genel müdürleri ile toplantı yarın öğleden sonra geç saatlerde gerçekleşecek.



Kavcıoğlu'nun toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde olmuştu. Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişiminin zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilite yerine soru işaretleri ve güven endişelerini getirirken yatırımcılar artan risklere dikkat çekerek TL varlıkları yeniden fiyatlıyorlar.

TL dün dolar karşısında %10'a yakın değer kaybederken borsa ve bankacılık endeksi de benzer şekişde %10 değer kaybı yaşadı. Bu TL için son 20 yılda görülen en büyük ikinci piyasa hareketi.



