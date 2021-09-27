TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar değerlendirmesi: Yarısından fazlası Fed kaynaklı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, T24 yazarı Barış Soydan ile gerçekleştirdiği görüşmede, dolardaki yükselişe ilişkin olarak Fed'e işaret etti.

Barış Soydan'ın aktardıklarına göre; Başkan Kavcıoğlu, eylül ayında dolarda yaşanan yükselişin yarısından fazlasının ABD Merkez Bankası kararları ve Başkan Powell'ın açıklamalarıyla ilişkili olduğunu düşünüyor. Soydan, Merkez Bankası Başkanı'nın 'doların yükselmesi için bir neden olmadığını' dile getirdiğini ifade etti.

Barış Soydan yazısında, 'Kavcıoğlu'nun alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolarak yakın para geleceğini ön gördüklerini de' paylaştı.

Kavcıoğlu'nun faiz konusundaki görüşlerinin belli olduğunu kaleme alan Soydan, yazısında, "Faizin önemli olduğunu ama reel sektörün sorunlarını da anlamak gerektiğini kaydediyor. Ekonominin bir bütün olduğunu, reel sektörün yüksek faizden çok dertli olduğunu ekliyor. Müteahhitlerin yüksek faize yönelik tepkisini hatırlatıyor ve pek çok sektörün aynı rahatsızlığı yaşadığını aktarıyor" ifadelerini kullandı.

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