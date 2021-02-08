TCMB Başkanı Naci Ağbal, TESK VE TOBB'u ziyaret edecek

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yardımcılarıyla birlikte ilk olarak saat 11'de TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'le bir araya gelecek. Ardından da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşecek.



Görüşmelerde, enflasyonla mücadele konusunda atılması gereken adımların ele alınması bekleniyor.