TCMB Başkanı Uysal da Jackson Hole toplantısına katılıyor

27 Ağustos 2020

TCMB Başkanı Uysal da Jackson Hole sempozyumunda katılımcı olarak yer alacak

Her yıl Kansas City Fed’in Jackson Hole, Wyoming’de düzenlediği Jackson Hole Sempozyumu koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleşecek.

Sempozyum, 27 Ağustos 2020 Perşembe günü (bugün) başlayacak ve iki gün sürecek.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği sempozyumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da katılımcı olarak yer alacak.

Bu yıl “Gelecek 10 Yıla Seyir: Para Politikasına Yansımalar” başlığı ile düzenlenecek sempozyumda sunum ve tartışmaların yanı sıra koronavirüs döneminde merkez bankacıların karşılaştığı zorluklar ve virüsün dünya ekonomisine etkilerini ele alan bir dizi akademik çalışma sunulacak.

Gözler Fed Başkanı Powell'da

Piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün TSİ 16:10'da yapacağı konuşmada olacak. Powell'ın konuşmada Fed'in iki yıl önce başlattığı, düşük faiz ortamında para politikasının nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiği hakkındaki çalışmanın sonuçlarından bahsedecek.

Powell'ın konuşmada faiz oranlarının daha da uzun süre çok düşük kalmasını sağlayacak ortalama enflasyon hedeflemesine geçişten de bahsedeceği tahmin ediliyor.