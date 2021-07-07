TCMB, BOTAŞ'a 5 ay sonra ilk kez döviz sattı

Merkez Bankası'nın tamamı'nın BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere geçen ay döviz satışı 269 milyon dolar oldu. 2020 yılının tamamında satışlar 5 milyar 615 milyon dolar olmuştu.

Ağbal döneminde rezervleri güçlendirme stratejisi kapsamında BOTAL'a döviz satışı sıfırlanmıştı. Bu kapsamda geçen ocak ayında 6 yıl sonra ilk kez BOTAŞ'a döviz satışı yapılmamış, sonrasındaki 4 ay da bu strateji devam ettirilmişti.

Rezervleri güçlendirme stratejisi kapsamında satışlar sıfırlanmıştı



2020 yılında hızla azalan rezervleriyle gündeme gelen TCMB, Naci Ağbal'ın yönetime geçmesinin ardından rezervleri artırma stratejisine öncelik vermişti. Yeni Başkan Ağbal Aralık ayında ilk kez kameraların karşısına geçtiği Para ve Kur Politikası metninin sunumunda sinyal vermişti. BOTAŞ'a döviz satışlarının azaltılacağı Naci Ağbal'ın açıkladığı 2021 Para ve Kur Politikası metninde belirtilmişti. Metinde, "Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılanabilecektir. Bu kapsamda piyasa şartları elverdiği sürece döviz satım tutarı kademeli olarak azaltılabilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Aylar itibariyle BOTAŞ'ın Merkez Bankası'ndan döviz alımı şu şekilde gerçekleşti: