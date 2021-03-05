TCMB, BOTAŞ'a Şubat ayında döviz satışı yapmadı

Merkez Bankası'nın tamamı'nın BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere geçen ay döviz satışı olmadı. Merkez Bankası yılın ilk ayında da satış gerçekleştirmemişti.



2020 yılının tamamında satışlar 5 milyar 985 milyon dolar olmuştu.