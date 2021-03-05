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TCMB, BOTAŞ'a Şubat ayında döviz satışı yapmadı

Merkez Bankası'nın Ocak ayının ardından Şubat ayında da BOTAŞ'a döviz satışı yapmadı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası'nın tamamı'nın BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere geçen ay döviz satışı olmadı. Merkez Bankası yılın ilk ayında da satış gerçekleştirmemişti.

2020 yılının tamamında satışlar 5 milyar 985 milyon dolar olmuştu.