TCMB brüt döviz rezervi 1 milyar dolar geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 32 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 47 milyar 947 milyon dolar olan rezervler, 30 Nisan ile sona eren haftada 46 milyar 915 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 730 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 936 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 88 milyar 677 milyon dolar olan seviyesinden 87 milyar 851 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Resmi rezerv varlıkları 606 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları da 606 milyon dolar azaldı. Bir önceki hafta 88 milyar 575 milyon dolar olan rezervler 30 Nisan itibarıyla 87 milyar 696 milyon dolara geriledi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki 46 milyar 282 milyon dolardan 45 milyar 466 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıklar ise 40 milyar 730 milyon dolardan 40 milyar 936 milyon dolara geldi.

Net uluslararası rezervleri 740 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri ise bir haftada 740 milyon dolar artış gösterdi. Bir önceki hafta 11 milyar 224 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 30 Nisan ile sona eren haftada 11 milyar 964 milyon dolara geldi.