TCMB brüt döviz rezervleri 3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 3 milyar 4 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 53 milyar 898 milyon dolar olan rezervler, 26 Mart ile sona eren haftada 50 milyar 894 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 263 milyon dolar seviyesinden 39 milyar 746 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 93 milyar 161 milyon dolar olan seviyesinden 90 milyar 640 milyon dolar seviyesine geldi.



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net uluslararası rezervler 12,8 milyar dolar

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 887 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 13 milyar 675 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Mart ile sona eren haftada 12 milyar 788 milyon dolara geldi.

Resmi rezerv varlıklar 2,45 milyar dolar azaldı



Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 93 milyar 224 milyon dolar olan rezervler 26 Mart itibarıyla 90 milyar 768 milyon dolara geriledi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki 52 milyar 403 milyon dolardan 49 milyar 473 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 39 milyar 263 milyan dolardan 39 milyar 746 milyon dolara geldi.