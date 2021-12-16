TCMB brüt döviz rezervleri 855 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 855 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 85 milyar 8 milyon dolar olan rezervler, 10 Aralık ile sona eren haftada 84 milyar 153 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 737 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 124 milyar 26 milyon dolardan 122 milyar 891 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 10 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net rezervler azaldı

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 1 milyar 293 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 22 milyar 468 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 10 Aralık ile sona eren haftada 21 milyar 175 milyon dolara geldi.