TCMB brüt rezervler 2 milyar dolar; nette 2,2 milyar azaldı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 16 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 87 milyar 24 milyon dolar olan rezervler, 3 Aralık ile sona eren haftada 85 milyar 8 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 126 milyar 146 milyon dolardan 124 milyar 26 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net rezervler 2,2 milyar dolar azaldı

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 2 milyar 198 milyon dolar düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta 24 milyar 666 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 3 Aralık ile sona eren haftada 22 milyar 468 milyon dolara geldi.