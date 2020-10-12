TCMB, bugünkü repo ihalesinde yüzde 13,25'le fonladı

12 Ekim 2020

TCMB geleneksel yöntemle açtığı yaklaşık bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 13.25 basit faizle 10 milyar TL verdi. İhalede çarşamba günü 43 baz puan, perşembe günü 24 baz puan cuma günü de 8 baz puan yükselen ortalama getiri bugün de 2 baz puan arttı. Bugünkü artışla birlikte ortalama basit getiri yüzde 13.25 ile bankanın faiz koridorundaki en üst fonlama faizi olan geç likidite penceresine kadar yükselmiş oldu.

TCMB'nin 9 Kasım vadeli repo ihalesine 39.55 milyar lira teklif geldi.

Fonlama maliyeti yükseliyor

TCMB faizin piyasada belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama maliyetini yükseltiyor. Gecelik piyasada faizler TCMB'nin belirginleştirdiği adımları ardından yüzde 12,5 civarında.

TCMB'nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik yüzde 13,25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor Gecelik faizlerdeki yükselişin zamanla ortalama fonlama maliyetine de yansıması bekleniyor.

Gecelik faizleri takip eden ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 8 baz puan daha yükselerek yüzde 11,64'e çıktı. Temmuz ortasında yüzde 7,4'ün altına inen fonlama maliyeti, TCMB'nin para politikasında attığı sıkılaştırma ve likidite adımları ile Eylül sonunda yüzde 11'i aşmıştı.

Bankacılar bugün fonlama maliyetinin yüzde 11,64'ten yüzde 12'ye doğru yükselmesini bekliyorlar. Bu yükselişte bankanın geçmişte politika faizi altından yaptığı fonlamalarının itfasının gelmesinin belirleyici olması bekleniyor.