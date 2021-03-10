TCMB Çalışma Tebliği: Sermaye büyümenin temel itici gücü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ekonomistleri tarafından hazırlanan bir Çalışma Tebliği, potansiyel büyümenin temel itici gücünün giderek artan bir şekilde sermaye birikimi olduğunu gösteriyor.



Orhun Sevinç, Ufuk Demiroğlu, Emre Çakır, E. Meltem Baştan tarafından ingilizce olarak kaleme alınan "Türkiye’de Potansiyel Büyüme: Kaynaklar ve Eğilimler" başlıklı çalışma TCMB'nin internet sitesinde yayımlandı.



Çalışmada, bir üretim fonksiyonu yaklaşımı kullanarak Türkiye'deki potansiyel büyüme tahmin ediliyor. Çalışma sonuçları, potansiyel büyümenin temel itici gücünün giderek artan bir şekilde sermaye birikimi olduğunu gösteriyor. Pozitif verimlilik büyümesindeki düşüş eğilimi, potansiyel büyüme için temel iyileştirme alanı olarak öne çıkıyor.