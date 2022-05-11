TCMB, dört ayda KİT’lere 16 milyar dolarlık döviz sattı

Merkez Bankası verilerine göre nisan ayında aralarında kamunun doğalgaz ithalat şirketi BOTAŞ'ın da olduğu KİT'lere döviz satışı 3 milyar 296 milyon dolar oldu. Verilere göre Merkez Bankası’nın dört ayda KİT’lere satışının büyüklüğü ise 16 milyar 50 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası 2021 yılının tamamında KİT’lere 6.1 milyar dolar döviz satışı yaparken o dönemde sadece BOTAŞ’a satış yapılıyordu. Bu yılın başında tüm KİT’ler kapsama alındı. TCMB’nin BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar olmuştu. Aralık 2014 tarihinde KİT'lere döviz satışına başlayan TCMB 2021 Ocak-Mayıs ve Temmuz-Eylül aylarında bu kategoride döviz satışı gerçekleştirmemişti.

Ekim 2021'den bu yana yapılan satış 21 milyar 892 milyon dolar oldu. Rekor satış ise Şubat 2022'de 5 milyar 368 milyon dolarla oldu.