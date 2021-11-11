TCMB döviz rezervleri 1,7 milyar dolar arttı

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 685 milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 84 milyar 105 milyon dolar olan rezervler, 5 Kasım ile sona eren haftada 85 milyar 790 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 679 milyon dolardan 39 milyar 654 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 123 milyar 784 milyon dolardan 125 milyar 444 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net uluslararası rezervleri 790 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri geçtiğimiz haftaya göre 790 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 32 milyar 644 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 5 Kasım ile sona eren haftada 31 milyar 854 milyon dolara geldi.